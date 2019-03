Sesso con 14enne, insegnante arrestata: "Marito sapeva che il figlio non era suo"

Il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi fa chiarezza sul punto a cui sono le indagini dopo l'arresto dell'operatrice sanitaria di 31 anni accusata di atti sessuali su minore per aver avuto un rapporto con il ragazzino 14enne al quale dava lezioni private di inglese."E' certo che il bambino è figlio del ragazzino e della signora sottoposta a indagini" ha confermato nel corso di una conferenza stampa. L'esito dell'esame del Dna in un primo momento era stato secretato. I domiciliari sono stati decisi per evitare l'inquinamento delle prove.

Procuratore: "La donna ha avuto contatti con altri minori"

"E' emersa la frequentazione di siti pedopornografici da parte della signora e di contatti con altri ragazzi minori. Per quanto riguarda queste frequentazioni abbiamo anche acquisito delle informazioni di natura dichiarativa" ha spiegato Nicolosi. "Ora nel quadro che si presenta per le indagini - ha aggiunto - si tratterà di completare le acquisizioni testimoniali. I contatti risultano, per quello che abbiamo raccolto, per via informatica".

Prato, il padre del bimbo sapeva che non era figlio suo

Non sembrano esserci altre zone d'ombra nell'inchiesta: "C'è un quadro abbastanza significativo tale da farci ritenere che al momento" della registrazione all'anagrafe di questa nascita "il padre sapesse che il bambino non era suo". L'uomo è indagato per il reato di ''alterazione di stato'', perché, secondo la Procura, avrebbe alterato lo stato civile del neonato.

"Ho appreso dalla stampa solo questa mattina. Domani presenteremo richiesta di riesame al tribunale della libertà". Così l'avvocato Mattia Alfano, che assiste la 31enne accusata di atti sessuali su minore a Prato, commenta l'arresto della donna. Sette mesi fa la nascita del bambino avuto dall'allievo di inglese, oggi 15enne. "E' scossa, ma vediamo ora il da farsi".