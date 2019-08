Precipita aereo da turismo: morte le due persone a bordo

Due uomini sono morti dopo che l'aereo da turismo su cui viaggiavano è precipitato sul monte Carmo, nel comune di Giustenice nel savonese. Il velivolo biposto, un piper, era scomparso dai radar ieri quando sulla zona era calata una fitta nebbia.

Le squadre del soccorso alpino e del vigili del fuoco si sono messe subito in moto, ma in un primo momento è stato impossibile individuare l'aereo date le condizioni climatiche. Un elicottero della marina militare lo ha avvistato nella notte e ha segnalato ai soccorritori dove intervenire. Purtroppo per le due persone a bordo non c'era più nulla da fare.

A causare l'incidente sarebbe stata proprio la nebbia. Nella stessa zona qualche anno fa un altro ultraleggero era precipitato in condizioni simili.

Da quello che restava del velivolo stati recuperati i corpi di Andrea Giussani, 35 anni, di Ossona in provincia di Milano, e di Lorenzo Castaldi, 70 anni, residente nel vercellese ma novarese per tanti anni. Castaldi dal 1983 al 1994 è stato segretario generale della Camera del lavoro della Cgil di Novara ed era molto noto in città proprio per il suo lavoro.