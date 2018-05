Precipita dal balcone, infilzato dalla ringhiera del giardino: 44enne gravissimo

È scivolato mentre cercava di arrampicarsi sul balcone di casa. Un volo nel vuoto di parecchi metri , terminato purtroppo sulla sottostante ringhiera di ferro. E’ successo in via Lucio Fiorentini, a Brescia, poco prima delle 21 di lunedì. L’uomo, un 44enne è ora ricoverato in gravissimi condizioni in ospedale: dopo la caduta sarebbe infatti rimasto infilzato nelle sbarre di ferro della recensione.

Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai volontari della Croce Bianca, arrivati a bordo di un'ambulanza, il 44enne è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale. Come detto, le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche: l'uomo lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione.

Aggiornamenti su BresciaToday