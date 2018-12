Presunti abusi su una bimba di 4 anni: imprenditore rinviato a giudizio

Un imprenditore della provincia di Frosinone è stato rinviato a giudizio per un caso di presunta violenza sessuale su una bambina di quattro anni, figlia della sua compagna. La vicenda - racconta Marina Mingarelli su FrosinoneToday - risale a circa tre anni fa quando la piccina, figlia di genitori separati, si era recata a casa del padre per trascorrere il week end.

E proprio in uno dei fine settimana in cui la bambina si trovava con il padre, quest'ultima aveva iniziato ad avere atteggiamenti che avevano insospettito non poco l'uomo. La bimba aveva iniziato ad usare un linguaggio che molto spesso, anche nel gioco, simulava un rapporto sessuale. Così il padre le aveva chiesto dove avesse visto fare quelle cose. La figlioletta con il candore tipico di quell'età aveva risposto che quei "giochi" li faceva insieme al nuovo marito della mamma, un imprenditore di 35 anni, e che lo stesso spesso la toccava nelle zone intime.

A seguito della denuncia del papà della bimba, le forze dell'ordine hanno fatto partire le indagini. L'imprenditore è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. Da alcune informazioni raccolte sembra che, nel corso dell'incidente probatorio, la bambina avrebbe confermato quanto aveva raccontato al suo papà. Toccherà ai giudici stabilire se l'uomo abbia o meno abusato della bimba.