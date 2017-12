Meteo, arriva la "tempesta del dopo Natale": ecco il maltempo

Il meteo dopo Natale presenterà alcune sorprese. Come spiegano gli esperti, a partire dal 26 dicembre l'alta pressione abbandonerà l'Italia per l'arrivo di una bassa pressione atlantica che porterà con sé venti più umidi. Quindi stanno tornando le piogge.

Previsioni per dopo Natale: che tempo farà

Per quanto riguarda invece le previsioni per il giorno 27 dicembre, gli esperti de IlMeteo.it parlano di piogge diffuse al Nord, di debole entità e neve sopra i 6/800 metri. Tanta neve sulle Alpi. Al Nordeovest la situazione dovrebbe migliorare in serata, mentre le regioni centrali saranno ovunque sotto pioggia e temporali.

Attese nel Lazio piogge forti, che potrebbero avere carattere di nubifragio. E tornerà la neve, sopra i 1200 metri sugli Appennini.

Il meteo per il 28 dicembre

Il 28 dicembre la situazione meteorologica dovrebbe invece migliorare, soprattutto al Nord. Attesa acqua alta a Venezia. Previste precipitazioni su gran parte del Sud, in Sardegna e nel Lazio. Bel tempo generalmente nelle altre regioni.

Temperature pressoché stazionarie ovunque.