Processione con inchino davanti alla caserma allo Zen di Palermo: “Omaggio ai carabinieri”

Processione con inchino nel quartiere Zen di Palermo. Stavolta però l’omaggio non è stato rivolto al boss ma alla stazione dei carabinieri di via Agesia di Siracusa. Un gesto simbolico, quello dell’associazione Padre Pio e dei fedeli, per dare un segnale di rispetto della legalità nel rione cittadino, uno dei più difficili del capoluogo siciliano.

È accaduto durante la processione che si svolge in città ormai da dieci anni in occasione dell’anniversario della morte del frate di Pietrelcina. Quest’anno la festa è durata tre giorni e ieri i fedeli hanno portato la statua tra le strade dello Zen a passo di musica, rispettando anche il divieto, imposto dalla Questura, di non sparare fuochi d’artificio.

“L'inchino di una processione religiosa alla caserma dei carabinieri nel quartiere dello Zen - commenta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - è un fatto che stupisce solo chi non ha colto o fa finta di non avere colto il grande cambiamento culturale avvenuto e tutt'ora in corso a Palermo. Quando pochi giorni fa, nel consegnare la cittadinanza onoraria al colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dell'Arma, lo stesso ha rivolto il suo saluto ai tanti alunni delle scuole dello Zen presenti, il gesto è passato quasi inosservato, ma è il segno di un cambiamento profondo, radicale e radicato che ha attraversato il quartiere e la città. Quella presenza alla cittadinanza onoraria - conclude - come questo gesto compiuto dall'Associazione Padre Pio sono la migliore rappresentazione di un quartiere ed una città il cui rapporto di fiducia, rispetto e collaborazione con le forze dell'ordine è radicalmente mutato negli anni”.