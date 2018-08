'Ndrangheta, presunto boss vuole portare la statua della Madonna: bloccata processione

Voleva portare la statua della Madonna, ma il comitato si è opposto costringendo i carabinieri a bloccare la processione. E' successo a Zungri, provincia di Vibo Valentia, dove un presunto boss della 'Ndrangheta voleva essere tra le persone che sorreggono la statua durante la processione. Netto però il rifiuto del Comitato promotore che ha costretto i carabinieri presenti a intervenire e a interrompere l'evento.

"È un fatto increscioso", commenta il vescovo di Mileto, monsignor Luigi Renzo. "Si è verificata qualche falla nello svolgimento della manifestazione. Purtroppo, accade a volte che circostanze di questo tipo non possano essere previste nell'immediatezza, ma nel momento in cui si verificano occorre intervenire con risolutezzam com'è avvenuto in questa occasione, per consentire il normale svolgimento della processione".

Quattro anni fa l'inchino a Oppido

Già in passato la criminalità organizzata aveva rivendicato un ruolo da protagonista nel corso di processioni religiose. Ampio spazio sulla stampa ciò che accadde nel 2014, a Oppido Mamertina, nella Piana di Gioia Tauro: l'effige della Madonna delle Grazie fu fatta sostare, in segno di rispetto, davanti alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti. In quella occasione, il maresciallo dei carabinieri a capo della caserma locale che coordinava il servizio d'ordine durante la processione si allontanò. Fu il sottufficiale a inviare un'informativa dettagliata alla Dda di Reggio Calabria. Venne disposta dal vescovo la sospensione per tre anni di tutte le processioni religiose nella Piana di Gioia Tauro.