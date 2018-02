Dj Fabo, perché il processo a Cappato finisce alla Corte Costituzionale

C'era grande attesa per la sentenza della prima Corte d'Assise di Milano: i giudici dovevano decidere se l'aiuto fornito da Marco Cappato a Dj Fabo per accompagnarlo in Svizzera per il suo suicidio assistito configurasse un reato ai sensi dell'art. 580 del codice penale che vieta l'istigazione e l'agevolazione al suicidio. Non è arrivata né una condanna né un'assoluzione. I giudici hanno infatti scelto la "terza strada", mandando gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di 'aiuto al suicidio', previsto dall'articolo 580 del codice penale ("Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni").

Uno scenario che gli stessi pm avevano suggerito alla Corte, in subordine alla loro richiesta di assolvere il leader radicale "perché il fatto non sussiste". Non tutto il testo della norma, nella lettura dei pm, potrebbe essere incostituzionale, ma solo la parte in cui "non esclude la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive del suo 'diritto alla dignità".

Fabiano Antoniani, 40 anni, morì in una clinica svizzera, con il suicidio assistito, il 27 febbraio 2017, dopo che vi era stato accompagnato dall'esponente dei Radicali. Il processo a Cappato era iniziato lo scorso 8 novembre. La pronuncia della Corte Costituzionale, oltre a incidere sul processo a Cappato, potrebbe indicare una strada in una materia, quella del 'fine vita', che pone molti interrogativi etici e giuridici e solo con la recente legge sul testamento biologico ha trovato una prima risposta da parte della politica.