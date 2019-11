Le case sono abusive, via all'abbattimento. Residenti sui tetti: "È una truffa, le avevamo acquistate regolarmente"

I residenti di un gruppo di abitazioni a via Panoramica a Terzigno (Napoli) sono saliti sui tetti per contestare la demolizione delle loro case risultate abusive. I residenti sostengono di avere acquistato regolarmente e in buona fede gli alloggi 23 anni fa, salvo poi scoprire molto tempo dopo che le licenze edilizie erano state revocate: "Siamo vittime di una truffa e ora vogliono abbattere le nostre case".

Nonostante le rassicurazioni del mondo politico, con la delibera di una richiesta di sospensione delle procedure di sgombero, questa mattina sono arrivati i tecnici inviati dalle autorità per il distacco delle utenze per le 14 case in questione. Alcuni residenti sono saliti sui tetti delle abitazioni, mentre altri hanno barricato l'accesso alla zona con le automobili. Sul posto, oltre a diversi decine di agenti di polizia, c'è anche il vicesindaco Massimo Annunziata.

Poche settimane fa, gli abitanti di via Panoramica avevano manifestato a Roma per chiedere una soluzione.