Case pronte da 10 anni, assegnate 5 mesi fa ma mai consegnate: la rabbia delle famiglie

Alloggi popolari pronti ormai da dieci anni, assegnati solo il 21 agosto 2018 ma non ancora consegnati: 112 appartamenti completamenti pronti per l'uso che però restano vuoti e abbandonati.

Succede a Foggia, dove una cinquantina di persone hanno protestato in via Lucera per chiedere che vengano consegnati gli alloggi. Mentre quelle case restano vuote, decine di famiglie restano nelle loro abitazoini abusive e fatiscenti in attesa che dal Comune arrivi il giorno della consegna ufficiale.

Il servizio di Roberto D'Agostino su FoggiaToday