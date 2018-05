Punta due euro... e fa centro: ha sbancato con quattro numeri

Ha puntato due euro su quattro numeri. Ha centrato una quaterna (oltre a sei ambi e quattro terni) da 62.500 euro sulla ruota Nazionale. Finisce a Cervino, in provincia di Caserta, la più alta vincita conseguita al Lotto nell’ultimo concorso, quello di mercoledì 2 maggio 2018. Secondo gradino del podio, segnala Agimeg, per i 45mila euro vinti a Cerea (Verona) con un terno ancora sulla ruota Nazionale. Terzo posto per i 22.500 euro vinti a Torre Annunziata (Napoli). Le due più alte vincite conseguite con il 10eLotto hanno invece premiato Altamura (Bari) e Broni (Pavia), in entrambi i casi con 50mila euro.

A causa della Festa del Primo Maggio l'estrazione del SuperEnalotto e del Lotto ha subito alcune variazioni. L'estrazione del SuperEnalotto è stata anticipata a lunedì 30 aprile, mentre l'estrazione del Lotto è stata posticipata a mercoledì 2 maggio. Giovedì 3 maggio, invece, è in programma un nuovo concorso abbinato anche al SuperEnalotto.

Di seguito, i numeri dell'ultima estrazione del Lotto e 10eLotto (2 maggio 2018).

Estrazione n°52 del 02/05/2018 NAZIONALE 16 18 5 29 10 BARI 42 26 89 79 18 CAGLIARI 62 89 11 9 58 FIRENZE 5 42 47 69 55 GENOVA 49 43 55 87 33 MILANO 14 59 75 76 44 NAPOLI 85 88 23 47 75 PALERMO 35 14 54 18 3 ROMA 82 17 62 22 72 TORINO 42 79 87 23 46 VENEZIA 87 45 34 17 22

