Spari durante comizio per i ballottaggi, un testimone: "Un miracolo non ci siano vittime"

Colpi d'arma da fuoco sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative che vedranno domenica i ballottagi in numerosi comuni italiani: attimi di tensione venerdì sera a Qualiano mentre era in corso il comizio elettorale conclusivo del candidato a sindaco Raffaele De Leonardis.

Come riporta Napoli Today dubbi sulla matrice dell'atto intimidatorio che potrebbe essere legato ad un richiesta estorsiva ad alcuni commercianti della zona.

Tuttavia come ricorda Repubblica, solo dieci giorni fa i Carabinieri avevano denunciato una decina di persone con il sospetto di compravendita di voti.

Spari a Qualiano, cosa è successo

In piazza era appena cominciata una iniziativa elettorale a favore di Raffaele De Leonardis, il candidato di liste civiche e del centro destra sfidante del sindaco uscente (sostenuto da altre civiche e Pd) Ludovico De Luca.

Tra i presenti al comizio Angelo Ferrillo, ex 5 Stelle, attivista della lista "Mai più Terra dei Fuochi", che racconta a Repubblica di "due centauri su una Transalp nera, coperti da caschi integrali".

"Ero a pochissima distanza dal retropalco. In pochi istanti ho visto scorrere sotto i miei occhi un film di camorra. Due uomini su una Transalp, uno ha tirato fuori la pistola e sparava mentre erano in corsa. A un certo punto ho visto che puntavano qualcosa, mi sono sentito sotto tiro, ho sentito altri spari. Per un attimo ho sperato che fossero colpi a salve. Ma poi ho visto le ogive. I carabinieri hanno riscontrato i fori in alcune auto, una scena pazzesca, assurda. Non è possibile dover fronteggiare tutto questo".

Ferrillo lancia poi un appello a Salvini e a Mattarella.