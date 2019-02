Riempie questionario per un lavoro e trova domanda discriminatoria: "Sei eterosessuale?"

Un ragazzo barese si è trovato a dover rispondere in un questionario per un posto di lavoro a una domanda sul proprio orientamente sessuale. A denunciarlo è l'associazione Mixed Lgbtqi, a cui il ragazzo si è rivolto per chiedere sostegno.

Come racconta Nico Andrisani su BariToday, il ragazzo aveva trovato un annuncio per un lavoro nel settore dell'animazione. Dopo aver contattato i riferimenti dell'azienda di recruiting, era stato chiamato per effettuare un colloquio nel Nord Italia ma, non potendo andarci, era stato possibile organizzare un incontro a distanza, previa complicazione di un questionario. Tra le domande, oltre a quelle classiche su età, residenza e studi, ce ne era anche un'altra, secca: "Eterosessuale; si) no)", con la richiesta di barrare una delle due caselle.

"Siamo rimasti sconcertati - ha dichiarato Leoluca Armigero, di Mixed Bari - perché si tratta di informazioni che nulla hanno a che vedere con un colloquio di lavoro. E' assurdo rivolgersi per cercare un impiego e trovarsi di fronte a un questionario di tale tipologia. A livello europeo ci sono delle norme che impediscono questo tipo di domande. Ciò è totalmente inconcepibile".

"L'omofobia non è solo un pestaggio in centro"

"C'è chi, probabilmente - aggiunge Armigero - non si rende conto dell'inutiltà della domanda perché non ha una formazione o una sensibilità adeguate. Porre domande sul proprio orientamento sessuale è un modo sottile per fare discriminazione. L'omofobia non è solo un pestaggio in centro. Volevamo portare all'attenzione di tutti questo tipo di atteggiamento, tenendo presente che, la legge regionale sull'omofobia, non ancora approvata dal Consiglio regionale pugliese, vuole fare chiarezza proprio si questi aspetti".