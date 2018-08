Raccordo Bologna, tutte le informazioni sulla viabilità

Sono terminate in serata le attività dei vigili del fuoco dopo l'incendio che, poco prima delle 14, è divampato a seguito dell'incidente causato da una cisterna che trasportava liquido infiammabile lungo il Raccordo di Casalecchio in direzione della A14, dopo un tamponamento in corrispondenza del km 4. L'esplosione ha determinato il crollo della soletta del tratto sovrappassante via Elio Bragaglia e non ha coinvolto quindi direttamente la via Emilia, che dista circa 100 metri dall'evento, chiusa per consentire l'organizzazione dei soccorsi e le verifiche ai fabbricati investiti dai detriti.

Solo intorno alle 22 dopo il completamento delle attività dei vigili del fuoco, è stato possibile dar via alle ispezioni da parte degli ingegneri di Autostrade per l'Italia per valutare i danni causati dall'incidente ai tratti autostradali e stradali adiacenti il crollo e conseguentemente la loro transitabilità. Le verifiche sono proseguite per tutta la notte.

Raccordo di Bologna, aggiornamenti traffico

A seguito delle verifiche proseguite per tutta la notte da parte dei tecnici, che hanno confermato la transitabilità del tratto nella carreggiata opposta a quello crollata,alle ore 09:25 è stato riaperto il Raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che l'obiettivo di far riprendere il più rapidamente possibile la circolazione è stato raggiunto predisponendo uno scambio di carreggiata, che consente agli utenti provenienti da Firenze di raggiungere la A14 tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

E' stato riaperto anche il tratto di Tangenziale compreso tra gli svincoli 2 e 3 in direzione dell'A1, tratto che rimane invece chiuso in direzione dell'A14. Al momento non si registrano disagi alla circolazione. Si ricorda che la deviazione in atto non riguarda coloro che dalla A1 provenendo da Milano sono diretti verso la A14, e viceversa, il cui percorso resta quindi inalterato.

Oggi poi si terrà un incontro presso la Prefettura di Bologna per valutare la situazione. Autostrade per l'Italia, già nel corso della notte, ha avviato le prime operazioni di ripristino ed è pronta a realizzare ogni possibile soluzione finalizzata alla normale ripresa della circolazione nel minor tempo possibile.

Giorni per il ritorno alla completa normalità

Nel tratto di strada interessato dall'incendio e dall'esplosione di ieri passa una gran parte del traffico proveniente da Sud e diretto all'Adriatico. Potrebbe volerci tempo per riaprire completamente lo svincolo, almeno qualche giorno, e in questi giorni da "bollino nero" per l'esodo vacanziero, la situazione del traffico si prospetta complessa. Aggiornamenti nel corso della giornata su BolognaToday