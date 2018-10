La misteriosa morte di Desirée, il corpo della 16enne trovato in uno stabile abbandonato

Com’è morta la giovane Desirée? Se lo chiedono gli inquirenti – che aspettano i risultati dell’autopsia e per ora mantengono il massimo riserbo su qualsiasi pista investigativa –, ma soprattutto se lo chiedono i genitori e i familiari della 16enne di Cisterna (Latina) trovata senza vita venerdì scorso in un edificio abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Che ci faceva una ragazza di 16 anni in un ritrovo di clochard e tossicodipendenti, lei che non aveva mai avuto problemi di droga?

Una possibile risposta l’hanno fornita alcuni abitanti del quartiere al Corriere della Sera: "Quella ragazza voleva recuperare il tablet che le avevano rubato". Ma per ora non si tratta che di voci. La morte di Desirèe resta ancora avvolta nel mistero.

La sera prima della sua scomparsa - racconta LatinaToday - la 16enne aveva chiamato la nonna per avvisarla che avrebbe dormito da un’amica. Poi il viaggio verso Roma. Un viaggio senza ritorno. La giovane abitava a Cisterna con la madre ed una sorella più piccola. Quando venerdì notte non è tornata a casa, i familiari si sono subito preoccupati. Desirèe raccontano gli zii e i nonni, era abituata ad avvisare se si allontanava da casa. Così è scattata subito la denuncia. La terribile verità è emersa solo qualche ora dopo.

Il ritrovamento del corpo

"C'è una ragazza che sta male. Aiuto, sta morendo", questa la chiamata arrivata al 112 intorno alle 4 di notte del 19 ottobre. Giunti davanti al cancello di quella che una volta era un’officina, i medici hanno però trovato il cancello chiuso con un lucchetto. Il personale del 118 è stato costretto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, perdendo minuti importanti per salvare la vita alla ragazza. Aperto il cancello dai pompieri, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Le indagini

I magistrati hanno disposto l'autopsia, i cui esiti potranno dire certamente qualcosa in più sulle cause della morte. Sul corpo della giovane non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Lorenzo di Polizia che al momento mantengono il massimo riserbo sulle indagini.