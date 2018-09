"Aiutatemi, voglio tornare in Italia": la drammatica lettera di una ragazza alla sua ex scuola

"Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui. Mio padre mi ha impedito di terminare la quarta superiore, so che una delle professoresse chiedeva che fine avessi fatto, poi mi hanno portata via".

Queste il testo della lettera che una ragazza di 23 anni pakistana ha inviato alla sua ex scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto. Lo riferiscono oggi diversi quotidiani spiegando che la giovane è stata portata in Pakistan con l’inganno dal padre. I parenti non volevano che studiasse, ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia. Al momento non si conoscono altri dettagli.

La vicenda ricorda quella di Farah, la ragazza veronese che era stata riportata in Pakistan dalla famiglia con l'inganno per costringela ad abortire.

La giovane era riuscita a scrivere alcuni messaggi su WhatsApp alle amiche rimaste in Italia, chiedendo aiuto e raccontando di essere stata costretta con l'inganno dalla famiglia a tornare in Pakistan, dove era stata legata, sedata e costretta ad abortire il figlio che aspettava dal fidanzato, un ragazzo di origini pakistane ma adottato da una famiglia veronese e cittadino italiano.

La 19enne venne poi liberata grazie all'intervento della polizia pakistana e riportata in Italia.