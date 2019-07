Ragazza di 15 anni denuncia stupro: arrestati il fidanzato e due amici

Tre ragazzi di 19 anni sono stati arrestati a Palermo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne. I fatti lo scorso novembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo la ragazza sarebbe stata costretta ad avere rapporti con i tre giovani tra i viali di un ex manicomio in via Gaetano La Loggia.

Tutto comincia a scuola dove la studentessa conosce uno dei ragazzi con il quale si fidanza. Dopo qualche tempo, il diciannovenne le chiede una foto osè, lei esaudisce il desiderio del suo ragazzo e gli invia uno scatto in intimo. E allora che cominciano i ricatti in chat, prova poi acquisita dagli investigatori.

Per evitare che la foto diventi pubblica la giovane acconsente ad avere un rapporto sessuale in macchina, in corso Calatafimi, con il 19enne. Ma il giovane non si accontenta e, dopo aver consumato il rapporto, chiama i suoi amici.

Così tra i viali dell’ex manicomio si sarebbe consumata la violenza. La ragazzina ha trovato il coraggio di denunciare e sono partite le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta, che hanno portato agli arresti domiciliari emessi dal giudice per le indagini preliminari.