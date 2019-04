Presunto stupro nell'ascensore della stazione: torna libero anche il terzo indagato

Anche il terzo indagato lascia il carcere. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di un altro dei tre presunti responsabili della violenza sessuale subìta da una ragazza di 24 anni di Portici la sera del 6 marzo scorso, all’interno del vano dell'ascensore della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nei giorni scorsi era avvenuta la scarcerazione degli altri due indagati. Non si conoscono ancora le motivazioni, ma la decisione era nell'aria dal momento che il quadro probatorio è lo stesso.

Sarebbero i dubbi sul racconto della ragazza le motivazioni alla base delle scarcerazioni dei tre ragazzi indagati per il presunto stupro avvenuto all'interno di un ascensore nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno depositato le motivazioni della prima sentenza di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quella relativa alla scarcerazione di uno degli indagati e che sarà accessibile ai legali solo domani mattina, ma da quanto trapela sarebbero emersi forti dubbi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalla ragazza, anche alla luce di quanto documentato dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e relative alle fasi antecedenti e successive alla presunta violenza sessuale.

La denuncia della vittima

A denunciare la violenza era stata la stessa vittima. Le indagini avevano permesso di identificare in poche ore i tre giovani, ripresi anche da una telecamera di sorveglianza. La vittima aveva raccontato che i tre, suoi conoscenti, l'avevano trattenuta con la forza in ascensore, per poi abusare di lei. Per i fermati l'accusa è di violenza sessuale di gruppo. I giovani avrebbero ammesso il rapporto sessuale, sostenendo però che la 24enne fosse consenziente.

Nei giorni scorsi la ragazza ha ripercorso quei drammatici momenti davanti alle telecamere di "Quarta Repubblica", il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete4. "Mi ha spinta dentro l'ascensore, mi ha girata e mi ha slacciato i pantaloni", ha raccontato la ragazza. "Non riuscivo neanche a urlare. Ero paralizzata dalla paura. Sembrava arrabbiato contro il mio corpo".

Il caso non è ancora chiuso

"Vivo nella paura che possa succedere di nuovo", aveva aggiunto la vittima. Stando alle ultime notizie arrivate da Napoli però il caso è tutt'altro che chiuso. Spetterà alla giustizia il compito di accertare la verità.