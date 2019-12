Roma, investite da un'auto nella notte: morte due sedicenni. Tragedia a Ponte Milvio

Due ragazze di 16 anni sono morte nella notte a Roma dopo essere state investite da un'auto nella zona di Ponte Milvio, cuore della movida romana. Al momento dell'incidente le due ragazze stavano attraversando Corso Francia, altezza via Flaminia, una strada a scorrimento veloce e due passi da Ponte Milvio.

Incidente a Roma, due ragazze investite a Ponte Milvio

Le giovani sono state investite da una Renault Koleos. L'autista si è fermato per prestare soccorso. L'investitore è stato preso in consegna dai vigili urbani impegnati nei rilievi insieme con la polizia. Al momento dell'incidente la strada era bagnata dalla pioggia. Non si conoscono però al momento altri dettagli dell'incidente. Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica esatta ed accertare eventuali responsaibilità.