La droga sparisce: pusher costringono tre ragazzini a giocare alla roulette russa

Solo per caso non è finita in tragedia. Episodio a dir poco raccapricciante quello avvenuto a Mezzago, in provincia di Monza, dove tre ragazzini, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, sono stati costretti a giocare alla roulette russa da un gruppo di pusher per vendicare un carico di droga sparito.

Gli spacciatori avrebbero infatti affidato una "partita" di marijuana – 180 grammi in tutto – ai tre ragazzini, perché la custodissero nel loro box. Sparita la droga, gli spacciatori hanno deciso di vendicare l’affronto subito. Per costringere i ragazzini a parlare li hanno convinti a seguirli in un garage, dove li hanno presi in ostaggio e minacciati. A un certo punto la situazione è degenerata. Uno dei tre "rapitori" ha caricato la sua P38 con tre proiettili e ha puntato l’arma contro il 17enne. La pistola era davvero carica e senza sicura o si trattava solo di un espediente? Non lo sapremo mai. Sta di fatto che il giovane ha premuto il grilletto, ma per fortuna il colpo non è partito. Poi ha fatto lo stesso con uno dei due 18enni, premendo il grilletto mentre la canna era attaccata alla sua testa. Anche questa volta però la pistola non ha fatto fuoco.

A interrompere il folle gioco – a notte inoltrata - ci hanno pensato i carabinieri allertati da un amico delle vittime. Entrati nel garage i militari hanno trovato uno dei sequestratori, di 24 anni, e una delle vittime, che ha fatto capire - a gesti - che l'uomo era armato. Addosso i carabinieri gli hanno trovato la P38 con matricola abrasa e sedici proiettili, mentre a casa sua sono stati sequestrati cinque chili di hashish, uno di marijuana e altri colpi per l'arma. Con lui sono finite in manette altri due ragazzi di 20 e 25 anni.

A casa degli arrestati i militari hanno trovato 10mila euro in contanti. Le forze dell’ordine sono riuscite a ritrovare anche i 180 grammi di droga spariti: il carico era a casa di un amico dei tre sequestrati. Anche lui è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.