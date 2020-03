Ragazzino muore a 15 anni dopo una tentata rapina, i parenti devastano l'ospedale

Un ragazzino di 15 anni è morto nella notte presso l'ospedale Pellegrini di Napoli, dove era stato trasportato d'urgenza per ferite d'arma da fuoco.

Il giovane era stato soccorso da un'ambulanza del 118 nella zona di Santa Lucia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e vani sono risultati i tentativi di salvataggio in ospedale. Secondo l’ANSA, il giovane avrebbe tentato una rapina ai danni di un carabiniere in abiti civili e ne sarebbe nato un conflitto a fuoco. L’esatta dinamica della tragedia però è ancora tutta da ricostruire.

Ragazzino morto a Napoli. "Pronto soccorso sospeso"

I parenti, alla notizia della morte del giovane, hanno reagito con rabbia, provocando danni al pronto soccorso del nosocomio partenopeo.

"Con riferimento a quanto in oggetto questa notte, a seguito del decesso di un giovane ferito da arma da fuoco, il Pronto Soccorso del P.O. dei Pellegrini è stato devastato dalla rabbia dei parenti" si legge nella nota dell'Asl Napoli 1 Centro. "Nel corso del sopralluogo eseguito alle ore 7,00, constatato danni ad arredi e attrezzature, nonché l’assenza delle condizioni igienico-sanitarie tali da non permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori, alle ore 7,30 abbiamo dichiarato la sospensione del servizio di Pronto Soccorso P.O. dei Pellegrini"

I pazienti sono stati trasferiti. "Sono già iniziate le attività necessarie a ripristinare quanto prima possibile l’attività di Pronto Soccorso - spiegano ancora dalla ASL -, tenuto conto dell’importanza che tale Presidio Ospedaliero riveste nell’ambito della rete cittadina. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che, questa notte, hanno subito aggressioni fisiche e insulti e che, nonostante tutto, hanno continuato a garantire l’assistenza ai pazienti".