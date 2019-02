L'assurda morte di Pasquale, caduto da una scala mentre aiutava il papà

E' profondamente scossa la comunità di Capena, il paesino alle porte di Roma dove ieri un ragazzo di 14 anni è morto mentre aiutava il papà a sistemare il tetto dell'azienda di famiglia. L'adolescente era salito su una scala per assistere il padre e passargli gli attrezzi da lavoro, ma a causa del forte vento ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù.

Un volo di sei metri che non gli ha lasciato scampo. Anche il papà del giovane, 54 anni, è caduto a causa del vento: si è salvato solo perché un camioncino che si trovava sotto il capannone gli ha attutito la caduta. Per Pasquale, questo il nome del ragazzo, purtroppo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo sotto gli occhi del papà e dei familiari.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un'azienda che si occupa di legname. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 14enne. Ascoltati il papà ed i testimoni, la salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Appresa la notizia della morte del giovane, l'amministrazione comunale di Capena ha annullato la sfilata di carnevale in programma per oggi: