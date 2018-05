Dramma in hotel: 20enne trovato morto in una stanza

Era atteso alla reception dell'albergo per effettuare il check out e lasciare la stanza dove aveva pernottato. Ma alla hall, non ci è mai arrivato. A quel punto, i dipendenti sono andati a controllare cosa stesse succedendo, facendo la triste scoperta. Nel pomeriggio di martedì 22 maggio un ragazzo di circa 20 anni (la cui identità non è stata ancora rivelata) è stato trovato morto in una stanza di un hotel di viale Piceno a Milano.

L'allarme è scattato alle 13.30 in punto, quando gli addetti dell'albergo sono andati a verificare se il giovane, che avrebbe dovuto lasciare l'hotel, fosse ancora in stanza. Dopo aver atteso invano una risposta, i dipendenti sono entrati in camera e hanno trovato il ragazzo già privo di sensi.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, per il ventenne non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Nell'hotel, allertati proprio dal 118, sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano, che ora indagano. Stando ai primissimi accertamenti dei poliziotti, sembra che la vittima avesse problemi di tossicodipendenza.