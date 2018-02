Quattordicenne trovato morto in casa in una pozza di sangue

Tragedia in casa a Salgareda, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 14 anni, P.P., è stato ritrovato morto in una pozza di sangue nella sua cameretta.

A trovarlo ieri sera prima dopo le 20 è stato il fratellino, che chiamato subito la madre, anche lei i casa. La donna ha allertato i soccorsi ma quando sono arrivate le ambulanze per il 14enne ormai non c'era niente da fare.

Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso, ma gli inquirenti non escludono anche altre ipotesi.

Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo, mentre sul caso indagano i carabinieri. Nella palazzina in cui risiede la famiglia del ragazzo sono accorsi durante tutta la notte amici e conoscenti, per portare il loro conforto ai familiari, sotto shock per l'accaduto.

La notizia su TrevisoToday