Ragazzo di 20 anni trovato morto con un colpo d'arma da fuoco alla tempia

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto in una zona di campagna non lontano dalla strada che collega Torre Lapillo a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il ritrovamento è avvenuto di proprietà della stessa famiglia della vittima dove si svolgono preprazioni per i cavalli da corsa. La causa è da attribuirsi a un colpo d’arma da fuoco esploso all'altezza di una tempia.

Indagano i carabinieri

La tragedia è stata scoperta all'alba di oggi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento non è esclusa nessuna pista, compresa quella del suicidio. Sul luogo del tragico ritrovamento, per gli approfodimenti, anche il pubblico ministero della Procura di Lecce Giovanna Cannalire.

