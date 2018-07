Si tuffa con gli amici nel fiume e scompare: ricerche senza sosta

Un ragazzino scomparso nel fiume Po a Bergantino, in provincia di Rovigo. Il minore si trovava insieme a tre amici e stavano giocando nella golena del fiume quando ad un tratto alcuni passanti hanno visto due dei quattro ragazzi in difficoltà in acqua. Uno di loro è stato recuperato mentre l'altro è scomparso.

Scomparso a Bergantino, le ricerche

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il gommone, insieme all'elicottero Drago 71 e i sommozzatori di Venezia. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Castelmassa. Secondo quanto scrive Il Gazzettino, il ragazzino scomparso è un 16enne marocchino residente a Castelnovo Bariano.