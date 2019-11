Banda del buco rapina banca in pieno giorno: ladri in fuga con 180mila euro

Rapina in banca da film a Roma, nella centralissima piazza Sidney Sonnino, a Trastevere. Una banda di ladri ha scavato un buco in un negozio in disuso adiacente all'istituto di credito – una filiale del gruppo Intesa San Paolo – per poi materializzarsi all'interno della banca intorno alle 13 di ieri.

Tre uomini, vestiti da operai, hanno fatto irruzione incappucciati e con i guanti, terrorizzando gli impiegati che si trovavano in quel momento della filiale. Dopo aver strattonato la direttrice e aver rinchiuso i dipendenti in una stanza, i malviventi hanno rubato il denaro contenuto nella cassaforte e si sono dati alla fuga con un bottino da 180mila euro, passando dal buco che avevano praticato per entrare in banca: un foro di 50 centimetri per 40, realizzato nel muro di un negozio sfitto nella vicina via di Monte Fiore.

Rapina in banca a Roma: banda del buco in azione a piazza Sonnino

A dare l'allarme sono stati gli impiegati, dopo essere riusciti a liberarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Trastevere e poi sono arrivati anche gli investigatori della Squadra Mobile insieme agli uomini della Scientifica, al lavoro per raccogliere elementi utili per risalire alla banda.