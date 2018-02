Siamo tra Massa e Carrara. Sabato sera, intorno all'ora di cena, un commando di rapinatori ha fatto irruzione nel parcheggio della villa di Alberto Franchi - un noto imprenditore del marmo -, poi è entrato in casa, ha sequestrato la famiglia e lo ha picchiato per costringerlo ad aprire la cassaforte. Brutalizzati in casa, ennesimo caso di una famiglia aggredita in villa per rapina, come difendersi? Il servizio di Quinta Colonna.