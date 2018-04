Rapina tre farmacie in un'ora: tradito dagli occhi azzurri

Aveva messo a segno ben tre rapine in poco più di un'ora, tutte con il volto coperto e senza armi. Era stato un pomeriggio di rapine, quello di lunedì 9 aprile, per tre farmacie in centro a Milano. Dalle 17 alle 18.45, un uomo di 47 anni - già noto alle forze dell'ordine e con 10 anni di galera sulle spalle - ha colpito tre volte fingendo di essere armato e facendosi consegnare complessivamente circa duemila euro.

Ad arrestarlo ci hanno pensato gli uomini del Nucleo operativo della Compagnia Milano Duomo. I militari lo hanno fermato il 16 aprile, nel boschetto di Rogoredo.

