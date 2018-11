Ricercato si barrica dentro un ufficio postale: dipendenti in ostaggio

Un uomo, armato di coltello, è asserragliato all'interno di un ufficio postale a Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia. In ostaggio i dipendenti che erano all'interno dell'ufficio mentre i clienti sono stati fatti uscire. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di Francesco Amato, condannato qualche giorno fa nel maxi processo Aemilia, il più importante procedimento contro le infiltrazioni della 'ndrangheta nel Nord Italia. Dopo la sentenza che lo aveva condannato a 19 anni di reclusione, Amato era sparito e di fatto era irreperibile.

Pieve Modolena, dipendenti delle Poste in ostaggio

Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, che hanno immediatamente circondato l'edificio e chiuso al traffico le strade limitrofe per ragioni di sicurezza, al momento Amato "non collabora". All'interno dell'ufficio postale sarebbero presenti 4 o 5 dipendenti, mentre i clienti che si trovavano in posta stamattina sono usciti. Sono in corso le trattative tra le forze dell'ordine e Amato.

Davanti all'ufficio postale è arrivato anche Marco Mescolini, procuratore capo di Reggio Emilia e pm antimafia nel corso del processo Aemilia: era stato proprio lui insieme alla collega Beatrice Ronchi, nell'ultima udienza del maxi processo, a chiedere alla Corte di arrestare subito gli eventuali condannati in primo grado per il 416 bis.