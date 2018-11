Scene da Arancia Meccanica a Roma: anziano sequestrato e brutalizzato in casa

Rapina violenta a Roma. Sono scene degne di Arancia Meccanica - la famosa pellicola di Kubrick - quelle avvenute in un appartamento del quartiere San Paolo, dove un anziano è stato picchiato e brutalizzato da due malviventi senza scrupoli. Dopo il primo colpo la coppia di banditi ha provato ad intrufolarsi anche in un altro appartamento, ma le forze dell’ordine sono riuscite a sventare il secondo massacro nel giro di poche ore.

I fatti: la prima rapina è avvenuta intorno alle 16.30 di sabato; i due malviventi si sono appostati fuori da un appartamento di via del Santuario Regina degli Apostoli. Una volta dentro hanno steso il proprietario con un pugno al volto, per poi continuare a colpirlo con calci e pugni. L’uomo è stato quindi minacciato con un cacciavite e immobilizzato a letto. Prima di darsi alla fuga i due banditi sono riusciti a portarsi dietro un centinaio di euro e un telefono cellulare. L’anziano, sotto choc, si è immediatamente recato in commissariato fornendo alla polizia un primo identikit dei rapinatori.

Qualche ora dopo, intorno alle 21.30, i due sono stati riconosciuti da due agenti liberi dal servizio mentre si aggiravano con fare sospetto in viale Giustiniano Imperatore, sempre nella stessa zona. Una pattuglia della polizia si è precipitata sul posto. Appena in tempo per cogliere i malviventi sul fatto: i due stavano provando a forzare la persiana di un appartamento al pian terra, all'interno del quale viveva un’anziana. Le urla della donna non sono però bastate a mettere in fuga i due rapinatori, che hanno tentato la fuga solo all’arrivo delle volanti.

A finire in manette due uomini di 29 e 48 anni, nati a Roma. Entrambi con precedenti sono stati arrestati con le accuse di sequestro di persona e rapina aggravata in appartamento.