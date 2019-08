Rapina all'Ubi banca: colpo fotocopia dopo un mese, otto persone in ostaggio dei banditi

Proprio come ventinove giorni fa. Con lo stesso, identico copione: dall'irruzione alla fuga con i soldi lasciando gli ostaggi chiusi in uno stanzino. Altra rapina all'Ubi banca di via Washington a Milano, già svaligiata a inizio luglio.

Il colpo, stando alle prime informazioni apprese, è scattato alle 12.48 in punto: due uomini a volto scoperto e con una parrucca in testa sono entrati nella filiale verso l'orario di chiusura e hanno ordinato a tutti i presenti, quattro clienti e quattro dipendenti, di stare fermi. I banditi li hanno quindi accompagnati in una stanza, li hanno immobilizzati legandoli mani e piedi e li hanno lasciati all'interno.

A quel punto, i malviventi hanno arraffato i soldi dalle casse e hanno atteso che si aprissero i "caveau" temporizzati. A blitz concluso - circa quaranta minuti dopo - i due sono fuggiti a piedi e hanno fatto perdere le proprie tracce con il bottino, che si aggirerebbe attorno ai 100mila euro.

L'allarme, dato dalle vittime, è scattato alle 13.43 in punto. All'Ubi sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Radiomobile e del nucleo anti rapine insieme ai soccorritori del 118, che hanno visitato clienti e dipendenti presi in ostaggio, anche se nessuno di loro ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Una rapina praticamente identica - e potrebbe non essere un caso - era stata messa a segno lo scorso 9 luglio ancora all'Ubi di via Washington. Anche quel giorno due uomini erano entrati poco prima delle 13, avevano preso in ostaggio undici persone ed erano poi fuggiti con i soldi, circa 160mila euro.