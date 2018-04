Anziano preso a pugni sotto casa e lasciato a terra in fin di vita per una rapina

Stava rincasando quando è stato aggredito, preso a pugni, rapinato e lasciato a terra privo di sensi. Una scena di una violenza inaudita, di cui è stato vittima un anziano residente di un condominio di via dei Valtorta, in zona viale Monza a Milano, che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all'ingresso dello stabile.

Quelle immagini sono state poi diffuse in rete. Nel filmato si vede il rapinatore appostato e pronto a colpire. L'uomo si scaglia contro la vittima, colpendolo con due pugni violenti al volto. Dopo aver fatto cadere l'anziano, il rapinatore si china per frugargli nelle tasche, prende il portafogli e se ne va.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La polizia ha fermato C.C., romeno, 29 anni, sospettato di essere l'autore della rapina. Nel video che gira in rete viene diffusa anche la sua foto segnaletica, appena scattata dalla Scientifica. L'anziano resta in ospedale in condizioni delicate.

La notizia su MilanoToday