Rapina in negozio finisce nel sangue, arrestati due dipendenti: "Hanno infierito fino ad ucciderlo"

Un tentativo di rapina è finito nel sangue in via Maqueda, a Palermo. Un rapinatore di origini magrebine di circa 30 anni è morto stanotte in centro nel corso di un colpo a un minimarket. Per l’omicidio gli agenti hanno arrestato con l'accusa di omicidio due cittadini bengalesi: Matin Abdul, 43 anni, e il quarantenne Humayun Kabir.

La vittima è un uomo dall'età apparente di circa 30 anni e di origini magrebine che non è stato ancora identificato. I due arrestati sono gli addetti a un negozio di alimentari di proprietà di un loro connazionale in via Maqueda: il market Ronju Shop, che si trova a poche decine di metri da Giurisprudenza e Palazzo delle Aquile.

I due lo avrebbero immobilizzato a terra, tenedolo stretto per il torace e con la faccia rivolta sul pavimento. Poi uno lo avrebbe colpito con un bastone, continuando a infierire fino ad ucciderlo.

Gli addetti al negozio minacciati con una bottiglia

Quanto accaduto è stato ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile che senza sosta da questa notte hanno ascoltato testimoni e visionato immagini dell’area interessata e limitrofa all’aggressione. "Intorno alle 2 Abdul e Kabir - spiegano dalla Questura - sarebbero stati sorpresi da un uomo che aveva in precedenza impugnato una bottiglia di vetro e aveva loro intimato di consegnargli il denaro dell’esercizio. I due avrebbero reagito e ne sarebbe nata una colluttazione, a conclusione della quale avrebbe avuto la peggio il rapinatore, colpito con un bastone".

"Lo hanno immobilizzato ed ucciso"

Ma i due non si sarebbero fermati. "Kabir lo avrebbe immobilizzato a terra - continuano dalla Questura - tenedolo stretto per il torace, con la faccia rivolta a terra e il complice lo avrebbe percosso, continuando ad infierire. La vittima avrebbe tentato di resistere alla presa, scalciando fin quando non avrebbe più dato segni di vita".

Tragedia nel minimarket a Palermo | Video

(Video PalermoToday)