Rapinatori seriali di farmacie incastrati dai video: quattro arresti

Responsabili di ben nove rapine in altrettante farmacie della zona di Corvetto e altri Comuni dell'hinterland milanese: San Donato, San Giuliano, Peschiera e Segrate. Già in carcere per lo stesso reato, ora gli investigatori del nucleo radiomobile della compagnia di San Donato ha loro attribuito tutti i colpi, commessi tra gennaio e marzo 2018, grazie alle immagini di videosorveglianza recuperate nelle farmacie.

Il bottino totale è stato stimato in 7 mila euro. I quattro rapinatori agivano con modus operandi diversi a seconda delle circostanze: con auto rubate oppure in bicicletta o a piedi; minacciavano i dottori con coltelli o anche con roncole.

Si tratta di un egiziano che vive a Milano con la fidanzata (e che si trovava ai domiciliari) e di tre marocchini senza fissa dimora, raggiunti a San Vittore dall'ordinanza di custodia cautelare.

