“Pregate per Rebecca”, in rianimazione dopo la partita di rugby: l'appello del papà

“La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne reggiana rugbista degli Amatori Parma, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio.

Il drammatico incidente sportivo si è consumato domenica durante la sfida tra formazioni senior tra Amatori Parma e la formazione composta dal Muse Ravenna e Scarlet Imola. La giovane, giunta al Trauma Center dell'ospedale cesenate con una grave ferita al capo dopo una caduta all'indietro a seguito di un'azione di gioco, è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

I medici si sono riservati la prognosi. In tanti hanno espresso vicinanza al padre della giovane sul social network. "Chiedo a tutti di pregare per mia figlia Rebecca che sta combattendo per la vita", sono le parole scritte dal genitore domenica scorsa.

