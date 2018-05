Rebecca, l'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

"Lei avrebbe voluto così", dice suo papà Giuliano. Rebecca Braglia continuerà a vivere in altre persone. I genitori della rugbista 18enne di Reggio Emilia, morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un placcaggio durante una partita di rugby a Ravenna, hanno autorizzato l'espianto degli organi.

Chi soffriva da tempo, aggrappato alla speranza di trovare un donatore, ha ricevuto la chiamata tanto attesa.

Tutta Italia piange Rebecca. Una tragedia difficile da descrivere. La notizia della sua morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri, ha attraversato tutta Italia e tutto il mondo dello sport e del rugby in particolare. Nel fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo della giovane rugbista amata da tutti e che, in campo, ci metteva il cuore e l'anima. Rebecca Braglia frequentava il Liceo Spallanzani di Reggio Emilia. Ha iniziato a giocare a sei anni nel Rugby Reggio, fino alla categoria under 12. Successivamente ha giocato nelle giovanili con il Rugby Colorno. Per l'Amatori Parma Rugby questo è il primo anno di attività femminile: Rebecca è arrivata spinta dall'allenatore Francesco Messori che l'aveva già allenata in passato.

Il padre l'ha ricordata con alcuni post su Facebook, così come gli amici e tantissime altre persone che hanno deciso di lasciare un messaggio in suo ricordo. In queste ore tutta Italia sta ricordando Rebecca.