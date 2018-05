Rebecca Braglia è morta, l'addio commosso del papà: "Ora gioca nel campionato dei cieli"

Rebecca Braglia è morta. La rugbista 18enne rimasta vittima di un grave incidente di gioco durante una partita tra il suo Amatori Parma e il Ravenna, non ce l'ha fatta. E' morta nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata in prognosi riservata. Troppo gravi le conseguenze del trauma cranico subìto in un placcaggio, nonostante i soccorsi immediati e un disperato intervento chirurgico. A darne l’annuncio, su Facebook, il padre Giuliano.

"Rebecca si appresta alla Casa del Padre, pregate per lei che lei prega per noi", aveva scritto il genitore nelle scorse ore. Le speranze erano da subito ridotte al lumicino. Ora il triste epilogo.

Il drammatico incidente sportivo si è consumato domenica 29 aprile durante la sfida tra formazioni senior tra Amatori Parma e la formazione composta dal Muse Ravenna e Scarlet Imola. La giovane, giunta al Trauma Center dell'ospedale cesenate con una grave ferita al capo dopo una caduta all'indietro a seguito di un'azione di gioco, era stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ha combattuto per tre giorni, purtroppo invano.

Questo il messaggio di cordoglio dell'Amatori Parma Rugby: "Il Presidente Daniele Ragone, il consiglio e tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l’improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia Romagna".

Anche Sergio Parisse, capitano della Nazionale italiana di rubgy, ha voluto dare l'ultimo saluto a Rebecca.