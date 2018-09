Dramma in carcere: detenuta uccide il figlio di pochi mesi, grave il fratello

Dramma nel carcere romano di Rebibbia dove verso mezzogiorno una detenuta ha ucciso uno dei suoi due figli e ha ferito l'altro. Secondo le prime informazioni, entrambi i bimbi avrebbero meno di tre anni. E' quanto si apprende dal segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo. ''E' un dramma atroce - afferma Di Giacomo - Da settimane denunciamo i gravissimi episodi che stanno avvenendo nelle carceri italiane. Chiediamo al ministro della Giustizia un intervento immediato, ha l'obbligo morale di intervenire sulla situazione carceraria, diventata ormai esplosiva''.

Rebibbia, detenuta uccide il figlio in carcere, grave il fratellino

La tragedia è avvenuta nella sezione Nido del penitenziario: la donna avrebbe gettato i figli dalle scale; il più piccolo - un neonato di 4 mesi nato forse all'interno del carcere - non ce l'ha fatta. Ora i medici stanno facendo il possibile per salvare la vita all'altro bambino.

Ignote le cause che avrebbero portato la donna a compiere il tragico gesto. Da chiarire anche come sia potuto accadere il dramma all'interno di un carcere controllato come quello di Rebibbia, in una delle aree più delicate della struttura dove sono presenti bambini. La donna è stata fermata e portata in isolamento.

