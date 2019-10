Percepisce il reddito di cittadinanza, ma nell'armadio le trovano un "tesoro" in panetti

Cinque chili di hashish suddivisi in panetti. È quanto hanno trovato i carabinieri di Prato nell’abitazione di una donna di 53 anni, arrestata ora per spaccio di droga. Lo stupefacente era nascosto in un armadio. A quanto pare la donna percepiva anche il reddito di cittadinanza e vendeva droga per arrotondare l’assegno. Secondo gli investigatori, nell'attività di spaccio ci sarebbero altre persone che aiutavano la 53enne, già nota alle forze dell'ordine per reati in materia di droga.

Secondo l'Ispettorato del Lavoro da aprile ad agosto sono stati individuati 185 casi di "furbetti" del reddito di cittadinanza beccati a lavorare in nero nonostanto fossero beneficiari del sussidio. Il sospetto però è che i casi possano essere in un numero infinitamente superiore. Per questo Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza hanno deciso di correre ai ripari inasprendo le multe.

La sanzione comminata ai datori di lavoro sarà infatti maggiorata del 20% non solo quando si impiegano in nero lavoratori extracomunitatori o minori, ma anche nei casi in cui il soggetto sia titolare del reddito di cittadinanza o abbia nel proprio nucleo familiare una persona beneficiaria del sussidio. Rischiano sanzioni fino a poco meno di 50mila euro.