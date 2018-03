Reddito di cittadinanza, anche nei Caf trevigiani arrivano le prime "richieste"“

"Tante persone no, però c'è qualcuno che è venuto a chiederci del reddito di cittadinanza". E la riposta del Caf quale è stata? "Che non c'è nessun reddito di cittadinanza". E quando dal Caf comunicano che non ci sono moduli né domande da fare, "se ne vanno via sconsolati". TrevisoToday è andato a parlare con alcuni Caf della Marca, dopo i casi degli ultimi giorni di richieste in altri uffici in giro per l'Italia.

La notizia su TrevisoToday