Prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero: mega multa alla sorella

Lavorava in nero per una ditta di pulizie, ma percepiva il reddito di cittadinanza: il nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri ha scovato un nuovo furbetto, un 30enne di Palermo che è stato sorpreso mentre svolgeva lavori di pulizia all'interno di un condominio nel capoluogo siciliano.

Dagli accertamenti è emerso che pur avendo già ricevuto 500 euro di reddito di cittadinanza, lavorava in nero per conto della ditta della sorella.

All'amministratrice dell’impresa sono state elevate sanzioni per 17.200 euro, mentre la carta acquisti per il reddito di cittadinanza è stata sequestrata e l'uomo denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.