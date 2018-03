Non solo in Puglia, ma anche a Palermo alcune persone si stanno presentando ai Caf per sapere come fare richiesta per il reddito di cittadinanza. Lo racconta PalermoToday.

"Alle elezioni ha vinto il Movimento 5 Stelle, ora vogliamo il reddito di cittadinanza". Decine di persone sono andate al Caf "Asia" di piazza Marina per chiedere i moduli ed inoltrare la domanda al patronato dell'Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini (Enasc), convinte che con la vittoria elettorale del M5s la misura sia già disponibile, al punto che i responsabili del Caf hanno dovuto affiggere fuori un foglio con la scritta in italiano e in arabo "in questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza".

I cinquestelle attaccano la stampa e parlano di bufale e fake news: "Politici e giornali hanno lanciato una nuova bufala: fiumi di persone avrebbero preso d'assalto alcuni Caf e centri per l'impiego per richiedere il reddito di cittadinanza". Su Facebook il M5s invita quanti hanno "così poca considerazione per l'intelligenza dei cittadini italiani a continuare a diffondere falsi 'scandali' e fake news. Vorrà dire che alle prossime consultazioni elettorali - concludono - il Movimento 5 Stelle volerà, da solo, oltre il 41%". Il Movimento definisce la notizia una "follia generale quantomeno sospetta ad appena 4 giorni dal voto, con un Governo nemmeno insediatosi e dunque nessuna possibilità di legiferare".

Tuttavia Totò Barone, sindacalista di Asia, Alternativa sindacale autonoma, non può fare altro che confermare: "Vengono in tanti dopo il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle che aveva proposto il reddito di cittadinanza, anche i migranti. Qui le persone vengono per appuntamento per risolvere pratiche di lavoro; da due giorni la nostra attività è frequentemente interrotta da richieste di moduli per il reddito".

La notizia su PalermoToday