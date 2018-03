Omicidio Renata Rapposelli, la svolta: arrestati figlio e marito

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Renata Rapposelli.

I carabinieri hanno arrestato Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio della pittrice di Ancona scomparsa da Giulianova (Teramo) e trovata morta sul greto del fiume Chienti, vicino a Tolentino (Macerata). I due erano già indagati per il delitto: l'accusa è di concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

I Santoleri sono stati prelevati nella loro abitazione di Giulianova e portati nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Pesanti gli indizi raccolti nei loro confronti in questi mesi. La notizia su AnconaToday