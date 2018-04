Ciclamino, il cagnolino salvato a Rescaldina: per sei giorni sotto le macerie della palazzina

Si è aggrappato alla vita con le zampe. Per quasi una settimana Ciclamino - un bellissimo cagnolino di razza Shih Tzu - è rimasto intrappolato sotto le macerie della palazzina esplosa sabato scorso a Rescaldina, nel Milanese. Ha tenuto duro per sei lunghi giorni. Sei giorni al freddo, senza cibo né acqua. Ma lui, Ciclamino, non si è arreso. E alle fine ce l’ha fatta.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano lo hanno individuato nella notte tra giovedì e venerdì dopo che avevano sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura vicino alla casa.

Intorno all’una di notte - racconta MilanoToday - il cagnolino è stato estratto dalle macerie della palazzina.

Il cane, tremante per il freddo e per lo shock, è stato idratato e coccolato dai vigili del fuoco, successivamente è stato affidato alle cure dei veterinari.

Fortunatamente sta bene, ha riportato solo delle piccole escoriazioni sul corpo, ma nulla di preoccupante.