Trova quasi 5mila euro nelle scarpe usate avute in dono e li restituisce

Lo racconta con semplicità disarmante: quei soldi non erano suoi, non avrebbe mai potuto tenerseli. Ahmad Shahzad, cittadino pachistano di 32 anni in Italia da quando era adolescente, ha trovato 4700 euro nascosti in un paio di scarpe di cui un italiano dell'altomilanese aveva deciso di disfarsi e li ha restituiti, senza pensarci due volte.

Tutto è iniziato qualche settimana fa, racconta Il Giorno, quando un uomo sulla cinquantina si è presentato alla piattaforma ecologica di San Giorgio su Legnano per buttare alcune scarpe, dicendo ad Ahmad, che da oltre dieci anni lavora lì, che se voleva poteva portarsene qualcuna a casa. E Ahmad così ha fatto, buttando le altre nel container dei rifiuti.

Qualche giorno dopo, l'uomo si è reso conto di aver commesso un errore: in una di quelle scarpe aveva dimenticato di aver nascosto un rotolo di banconote per un totale di 4700 euro. Tornando di corsa alla piattaforma ecologica, l'uomo ha chiesto aiuto ad Ahmad, che si è messo subito alla ricerca delle scarpe, temendo che potessero esere finite nel container già scaricato e distrutto. Poi l'illuminazione: quei soldi potevano essere rimasti nel paio di scarpe che aveva preso per sé. Corso a casa, Ahmad ha frugato in quelle scarpe usate, ha trovato proprio il rotolo di banconote e ha riconsegnato tutto al proprietario.

"Non ho mai pensato nemmeno un momento di tenermeli, non mi sarei potuto sentito in pace con me stesso: non sono soldi miei e quindi non avrei mai potuto far finta di nulla", ha raccontato Ahmad a Il Giorno. Come ricompensa, il giovane ha ricevuto dal proprietario una busta "con una modica ricompensa come ringraziamento", ma forse un segno di riconoscenza molto più importante potrebbe arrivare presto.

Ahmad ha chiesto la cittadinanza italiana ormai da tempo e il sindaco dem di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, chiederà al sindaco leghista di Parabiago, la città dove il pachistano risiede, "se è possibile rendere più snella la procedura, perché un uomo così corretto la merita in tempi rapidi".

La notizia su MilanoToday