Aldo e Antonio dispersi in mare: "C'era una zattera, cercateli"

Gli aggiornamenti non sono positivi. Secondo il sito portoghese 'Correio da Manha' sono stati trovati in mare resti del Bright, la barca a vela da 14 metri targata Olbia che da tre giorni risulta dispersa in mare tra le Azzorre e Gibilterra. Contestualmente si dà notizia anche del ritrovamento di tre giubbotti salvagente, scatole e contenitori di carburante, ma la Farnesina ha spiegato che non è certo appartenessero all'imbarcazione italiana. Si continua a sperare nel "miracolo".

Nessuna traccia di Aldo Revello, skipper spezzino di 53 anni, e del suo amico marinaio, Antonio Voinea, 30enne romeno. Di loro non si hanno più notizie da mercoledì 2 maggio. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione La Spezia.

L’ultimo segnale, secondo il giornale portoghese Correio da Manha, era stato dato a circa 330 miglia nautiche (660 chilometri) a Est di Sao Miguel, nell’arcipelago delle Azzorre. Alle ricerche, che si svolgono in circa 300 miglia nautiche quadrate, stanno partecipando un aereo C-295 dell’Aeronautica, una corvetta della Marina, due mercantili e un peschereccio.

La moglie di Revello in queste ore ha lanciato gli appelli affinché le ricerche dei due non vengano interrotte: "C'era una zattera in dotazione, sono sicura che mio marito sia lì sopra da qualche parte in mare aperto", ha detto.

Non si smetterà di cercare e di sperare. Revello e Voinea sono due navigatori molto esperti.

Al momento dell'allarme nella zona le condizioni meteomarine erano ottime e la navigazione nell'Atlantico del Bright era stata priva del minimo problema. Erano stati gli stessi Revello e Voinea a raccontare giorno per giorno, in un diario su Facebook, il loro viaggio.