Ricercato per omicidio viene investito da un'auto: dovrà scontare 15 anni

Era ricercato per un omicidio commesso in Perù, ma si nascondeva nel Milanese. Se è stato catturato è anche grazie al caso o, se vogliamo, a una tragica fatalità. L'uomo, un cittadino peruviano di 24 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 33. La polizia è riuscita così a rintracciarlo. Sul 24enne pendeva un mandato di cattura internazionale con richiesta di estradizione.

Il peruviano è considerato responsabile di aver ucciso un uomo durante una sparatoria il 19 giugno 2018, nelle strade di un quartiere della sua città d'origine, Callao. Un omicidio commesso in concorso con un altro connazionale.

Attualmente il 24enne è ristretto in regime di ricovero ospedaliero a disposizione della Procura Generale della Corte d’Appello di Milano che ne curerà le procedure di estradizione.

La polizia era intervenuta nella notte tra sabato e domenica per un grave incidente stradale sulla SS 33 "del Sempione", in particolare il tratto urbano ricadente nel comune di Pero all'altezza del civico 192.

Il ricercato era ubriaco e su una bici quando è stato travolto da un'autovettura occupata oltre il consentito da quattro uomini e una donna. La conducente era molto ubriaca. Anche i suoi accompagnatori erano in presumibile stato di alterazione. E' stata una manovra di sorpasso la causa dell'incidente, secondo la polizia.

Il ciclista che è stato trasportato e poi ricoverato presso l'ospedale Niguarda con il bacino rotto e numerose altre fratture. Nel corso degli ulteriori accertamenti, gli agenti della Stradale di Milano hanno scoperto che il ciclista peruviano era ricercato dall'Interpol. Dovrà scontare 15 anni di reclusione in madrepatria.