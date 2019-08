Rischio microbiologico, ritirato l'insaccato "Cima antica Genova"

Il ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino per il richiamo di un lotto dell’insaccato “Cima antica Genova” della marca Tuo Chef, nella confezione da 2,3 kg. Il lotto interessato è lo 0131 (scadenza 15/09/2019) prodotto per conto della BUONA COMPAGNIA GOURMET S.P.A, nello stabilimento di Via della Nunziata 8-17100 Savona.

Alla base del ritiro, spiega il ministero della Salute, un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria.

Nella scheda di richiamo del prodotto pubblicata sul sito del Ministero si invita la clientela che fosse in possesso della Cima Antica Genova acquistata affettata nelle date comprese dal 03/08/2019 al 13/08/2019 a non consumare il prodotto e a rendere la cima al punto vendita.

La listeria è un germe molto diffuso nell’ambiente che, in casi particolari, se presente in concentrazioni elevate, può creare anche gravi malattie.

Ricordiamo che l’Unione Europea ha imposto alle aziende alimentari di attuare delle rigorose misure di autocontrollo lungo l’intera filiera di produzione, a partire dalle materie prime fino al banco vendita. Insomma si responsabilizzano le aziende per quanto riguarda la qualità e la sicurezza degli alimenti.

Quando sussite anche il sospetto di qualcosa di irregolare, vengono ritirati dal commercio tutte le confezioni “sospette”. Per maggiore trasparenza, da tempo le aziende informano il Ministero della Salute che a sua volta pubblica sul proprio sito la notizia dei ritiri effettuati su base volontaria. Si tratta insomma di misure precauzionali ispirate alla massima trasparenza verso i consumatori che hanno lo scopo di evitare qualsiasi pericolo per la nostra salute.