Fiori e applausi per Dalla Chiesa, il ricordo: "Papà era un esempio"

Bambini protagonisti a Palermo.I piccoli hanno deposto dei mazzetti di fiori bianchi e gialli nella stele dedicata al Generale Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia insieme alla moglie e a un agente di scorta. Il figlio Nando: "La storia la fa la presenza di uomini giusti nelle istituzioni giuste".

Presente alla commemorazione anche il sindaco Leoluca Orlando: "Questo 3 settembre e il sacrificio di Dalla Chiesa con la moglie Setti Carraro e l'agente Russo non può non ricordare il percorso di liberazione della nostra città, da un periodo buio nel quale il Prefetto era lasciato solo o peggio osteggiato nel suo impegno contro la mafia. Questa ricorrenza del 3 settembre non può quest'anno non ricollegarsi a quella del 15, col martirio di don Pino Puglisi. Entrambi sono stati protagonisti del cambiamento di Palermo, del suo affrancamento dal dominio culturale e militare della mafia".